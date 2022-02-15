Resmi Gazete'de KDV ile ilgili yeni karar! Kırmızı ette yapılan hata düzeltildi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'nın temel gıdada KDV'nin düştüğünü kırmızı etin ise yüzde 18'e çıkarıldığını gündeme getirmesinin ardından, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında kararla ilgili sehven yapılan hata düzeltildi.

"BU AYIBI DÜZELTİN"

İYİ Partili Erhan Usta, "Gıdaların KDV'si yüzde 1'e indirilirken kırmızı etinki yüzde 18'e çıkarıldı" paylaşımı yaptı.

Usta, "Gıdaların KDV'si yüzde 1'e indirilirken kırmızı etinki yüzde 18'e çıkarıldı. Yoksul kesim nasıl olsa et yiyemiyor diye yapmış olamazsınız. Kırmızı etin yer aldığı TGTC'nin 2. faslını Kararnamenin I sayılı listesine yeniden ekleyin de bu ayıbı düzeltin" dedi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK DÜZELTİLDİ

Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan düzeltmede şu ifadeler yer aldı:

"13/02/2022 tarihli ve 31749 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 12/02/2022 tarihli ve 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki 'Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın 4 üncü maddesinde sehven yer alan '3'üncü,' ibaresi madde metninden çıkarılarak düzeltilmiştir."

YENİDEN İNDİRİM LİSTESİNE GİRDİLER

Gıdada KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indiren kararda, bulgur, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar indirim listesinden çıkarılmıştı. Kararla birlikte bu ürünler de listede tekrar yerini aldı.

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