Resmi Gazete bugünün kararları neler? 5 Mayıs Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31474 sayılı Resmi Gazete
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Resmi Gazete bugünün kararları neler? 5 Mayıs Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31474 sayılı Resmi Gazete

Resmi Gazete bugünün kararları neler? 5 Mayıs Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31474 sayılı Resmi Gazete
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

5 Mayıs tarihli 2021 Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 5 Mayıs Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 5 Mayıs Çarşamba günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 5 Mayıs Çarşamba 2021 Resmi Gazete...

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI: 5 MAYIS 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 03/05/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ve 58 Sayılı Kararları

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/04/2021 Tarihli ve 10183 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE DETAYLARINI GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Karar Resmi Gazete'de! Balon balığı avlayanlara para verilecek
Karar Resmi Gazete'de! Balon balığı avlayanlara para verilecek
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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