Rennes, Uğurcan Çakır için teklifini 17 milyon euroya çıkardı
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Rennes, Uğurcan Çakır için teklifini 17 milyon euroya çıkardı

23.09.2020 10:35 | Son Güncelleme: 23.09.2020 10:54

Edouard Mendy'i 30 milyon euroya Chelsea'ye satmaya hazırlanan Fransız ekibi Rennes, Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için teklifini 17 milyon euroya çıkarttı. Bordo-Mavili kulüple görüşmelerini sürdüren Rennes kulübü yetkilileri transferi kısa süre içinde bitirmeye hazırlanıyor.

Sörhoth'un ayrılığının ardından Trabzonspor'da tranfsferde yine sıcak gelişmeyer yaşanıyor. Fransa Lig 1 ekiplerinden Rennes, Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 15 PAY EKLETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Fransız kulübü 24 yaşındaki kaleci için ilk olarak 15 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. Trabzonspor bu teklifi kabul etmeyince Fransızlar teklifi 17 milyon Euro yükseltti. Uğurcan transferinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Trabzonspor sözleşmeye bir sonraki satıştan yüzde 15'lik pay da ekletmeye çalışıyor.

MENDY CHELSEA'YE, UĞURCAN RENNES'E

Kepa'nın performansından memnun kalmayan Chelsea kısa süre içinde Edouard Mendy transferini açıklamaya hazırlanıyor. İngiliz kulübü bu transfer için Rennes'e 30 milyon Euro ödeyecek. Rennes Mendy'den gelecek parayla Uğurcan Çakır'a kadrosuna katacak.

(Fanatik)

Rennes, Uğurcan Çakır için teklifini 17 milyon euroya çıkardı

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (3)
MERT ÖREN: Niye Uğurcan Chealsea ye, Mendy de başka takıma değil. Uğurcan müthiş bir kaleci. Rennes çok çabuk uyanmış. Mendy çok yetenekli olabilir ama Uğurcan da Avrupa daki çok iyi kalecilerden bir tanesi.
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TIKIR: Peki Rennes''in bundan haberi var mı ?
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GÜNAL: Trabzon için müthiş fırsatlar bunlar satışın yapılması ve gençlerin önünün açılması içinde fırsattır bu hayırlısı olsun inşallah
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