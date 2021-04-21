Reklamverenler Derneği 9. kez WFA Yönetim Kurulu'na seçildi
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Reklamverenler Derneği 9. kez WFA Yönetim Kurulu'na seçildi

Reklamverenler Derneği 9. kez WFA Yönetim Kurulu'na seçildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, dokuzuncu kez Dünya Reklamverenler Federasyonu'nın (WFA) Yönetim Kurulu'na seçildi.

Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, dokuzuncu kez Dünya Reklamverenler Federasyonu'nın (WFA) Yönetim Kurulu'na seçildi. 

Bu seçimle birlikte Türkiye, 100'den fazla global markanın ve 54 farklı ülkenin ulusal reklamveren derneklerinin üye olduğu WFA'in Yönetim Kurulu'nda dokuzuncu kez temsil edilmeye devam edecek.

Online olarak uzaktan katılımla düzenlenen WFA Genel Kurulu'nda Mastercard Pazarlama ve İletişim Başkanı Raja Rajamannar, Nisan 2023'e kadar sürecek dönem için yeniden Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Unilever Dijital ve Pazarlama Direktörü Conny Braams ise Aralık ayından itibaren, 2019 yılından beri Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren PepsiCo Küresel Kamu Politikası ve Devlet İşleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Phil Myers'dan görevi devralacak. L'Oréal Chief Digital Officer'ı Lubomira Rochet ise Avrupa Bölge Başkan Yardımcısı olarak atandı.Genel Kurul'un oldukça yoğun bir katılımla gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Kurul'un ardından WFA CEO'su Stephan Loerke, "Bu kadar çok global marka ve reklamveren derneği liderinin, sektör ve toplum yararına işler yapmak ve pazarlamanın gücünü göstermek adına, WFA çatısı altında görev almaya istekli olması bizim için büyük bir şans" dedi. Türkiye'nin dokuzuncu kez WFA'in Yönetim Kurulu'nda temsil edilecek olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Pura, "Toplam 54 üye ulusal reklamveren derneği içinden sadece 12'sinin görev aldığı WFA Yönetim Kurulu'nda dokuzuncu döneme giriyoruz. Ülkemizin bu kurulda yer alması çok değerli. Bu yıl yönetime katılımın ve aktif görev alma isteğinin, geçen dönemlere göre daha yüksek olduğunu gözlemliyorum. Tüm dünya pandemiyle mücadele ederken pazarlama, değişim için çok önemli bir güç kaynağı haline geliyor ve önümüzdeki dönemde WFA'in bu bağlamda yarattığı güç birliğinin olumlu katkısını daha fazla göreceğiz. Biz de bu süreçte, her zaman aktif olarak sürdürdüğümüz iletişimi ve desteği üst düzeyde sağlamaya devam edeceğiz" dedi. (Fotoğraflı)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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