Reklamdan ekonomiye 340 milyar liralık katkı

2020 yılında reklam ve medya yatırımlarının ekonomiye toplam katkısı yüzde 6,73 ile 340 milyar TL oldu.

Reklamverenler Derneği (RVD), Reklamcılar Derneği (RD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) ve Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA), tarafından kurulan Dijital Pazarlama İletişimi Platformu DPİP, Türkiye'de ilk kez yapılan 'Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı' araştırması sonuçlarını açıkladı.

Rapor, Türkiye'deki teknolojik yeniliklerle hızla gelişen reklam sektörünün ekonomiye etkisi somut değerlerle ortaya konuldu. Rapora göre; 2020 yılında ülkemizde toplam 17 milyar 469 milyon TL olarak gerçekleşen reklam ve medya yatırımında, her 1 TL'lik reklam ve medya yatırımı, milli gelire 19,4 TL geri dönüş sağlayarak değer oluşturdu. Reklam ve medya yatırımları 2020'de ekonomiye (GSYH) doğrudan ve dolaylı olarak yüzde 6,73 ile 340 milyar TL katkı sağlamış oldu.

Reklam sektörünün istihdam etkisine bakıldığında, 2014 yılından bu yana bu alanda girişim sayısı yüzde 2,26 artarken, maaş ve ücretler toplamı ise yüzde 11,57'lik yıllık bileşik büyüme gösterdi. - İSTANBUL