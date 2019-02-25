Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, "2018'den İtibaren Mobilya Girdilerinden Bazı Dosyalarla İlgili...
IHAAW110941-EKO/25-02-2019- Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, "2018'den itibaren mobilya girdilerinden bazı dosyalarla ilgili somut bilgi bulunmadığından kapanan dosyalarımız var" dedi.
IHAAW110941-EKO/25-02-2019
- Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, "2018'den itibaren mobilya girdilerinden bazı dosyalarla ilgili somut bilgi bulunmadığından kapanan dosyalarımız var" dedi. 25.02.2019 11: 09: 41 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA