Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, "2018'den İtibaren Mobilya Girdilerinden Bazı Dosyalarla İlgili...

IHAAW110941-EKO/25-02-2019

- Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, "2018'den itibaren mobilya girdilerinden bazı dosyalarla ilgili somut bilgi bulunmadığından kapanan dosyalarımız var" dedi. 25.02.2019 11: 09: 41 TSI

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Kaynak: İHA