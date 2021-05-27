Rekabet Kurulu üyeliğine Cengiz Çolak getirildi
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Rekabet Kurulu üyeliğine Cengiz Çolak getirildi

Rekabet Kurulu üyeliğine Cengiz Çolak getirildi
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Rekabet Kurulu üyeliğine Cengiz Çolak atandı.

Rekabet Kurulu üyeliğine Cengiz Çolak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul'da 1964'te doğan Çolak, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünden 1987'de mezun oldu.

Özel bir katılım bankasında başladığı meslek hayatında 27 yılı aşkın süre Kredi Operasyonları Müdürlüğü, Risk Takip ve İdari Hizmetler Grup Müdürlüğü görevlerinde bulunan Çolak, bir katılım sigortası kuruluşunda 5 yıl süre ile kurucu yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Çolak, evli ve dört çocuk babası.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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