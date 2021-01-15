Rekabet Kurulu'ndan Erdemir'in Kümaş Manyezit'i almasına onay
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Rekabet Kurulu'ndan Erdemir'in Kümaş Manyezit'i almasına onay

15.01.2021 18:27 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:31
Rekabet Kurulu'ndan Erdemir'in Kümaş Manyezit'i almasına onay

OYAK şirketlerinden Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir)'in Kümaş Manyezit'in tamamının satın alınması için Yıldız Holding ve Gözde Girişim'le imzaladığı anlaşmaya, Rekabet Kurulu'ndan onay geldi.

OYAK şirketlerinden Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir)'in Kümaş Manyezit'in tamamının satın alınması için Yıldız Holding ve Gözde Girişim'le imzaladığı anlaşmaya, Rekabet Kurulu'ndan onay geldi.

Erdemir'den yapılan açıklamada, "OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir, nitelikli manyezit cevher sektörünün dünyada en büyük maden işletmecisi, refrakter sektörünün Türkiye pazar lideri Kümaş Manyezit'i satın alma anlaşması Rekabet Kurulu tarafından onaylandı. Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. hisselerinin devrinin, diğer yasal izin ve onayların alınmasının ardından gerçekleşmesi planlanmaktadır" denildi ve eklendi:

"Kümaş, dünya kriptokristal manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20'sine tek başına sahip ve alanında dünyada ilk 10'da yer alıyor. Erdemir, bu satın alma dikey entegrasyonu sağlayarak, maliyet kontrolü ve verimlilik elde edecek." (Fotoğraflı)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Ajda Pekkan Demet Şener Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı İsmail Kartal Tolga Ciğerci Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Twitter Türkiye Kupası Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rekabet Kurulu'ndan Erdemir'in Kümaş Manyezit'i almasına onay - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 18:31:47. #1.14#
title