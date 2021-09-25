Reha Kemal Erginer: "Ciddi anlamda bitiricilik ile ilgili sorunumuz vardı"

Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, "Ciddi anlamda bitiricilik ile ilgili sorunumuz vardı" dedi.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Boluspor'da maç sonu düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Teknik Direktör Reha Kemal Erginer ifade ederek, "Maçtan önce de ifade etmiştim maçın zor geçeceğini biliyordum. Gençlerbirliği de çıkış arayan bir takım. Son oynadığı Altınordu maçını içerde kazanıp geçen hafta son dakika yediği golle Samsun'da iki puanı bırakan bir Gençlerbirliği ile oynadık. Aslında iyi hazırlandık. Maç konuştuğumuz, çalıştığımız gibi geçti. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Bizim için takım savunmasını yapmak çok önemliydi. Çünkü rakip bizi hızlı oyuncularla vurmak isteyecekti. İlk yarı çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Maçı kopartabilirdik. Ciddi anlamda bitiricilik ile ilgili sorunumuz vardı. Deplasmanda bu pozisyonları değerlendiremezseniz çok az pozisyon verseniz bile kalenizde gol gördüğünüzde fatura size ağır çıkabiliyor. Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum. Çok iyi bir direnç gösterdiler golden sonra ama belki de ilk yarıdaki gol pozisyonlarını tamamlasaydık beraberliğe üzüleceğimiz maçı kendi açımızdan da kaybettik" değerlendirmelerinde bulundu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri