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Reha Erginer: "Çok üzgünüz"

İhlas Haber Ajansı / Salih Yılmazsoy - Haberler | Spor

- Reha Erginer: "Çok üzgünüz" Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, 2-1'lik Altınordu mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada son dakikada yedikleri golle kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - - Reha Erginer : "Çok üzgünüz"

İZMİR - Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, 2-1'lik Altınordu mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada son dakikada yedikleri golle kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Boluspor, deplasmanda Altınordu'ya 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, açıklamalarda bulundu.

Reha Erginer, "İlk yarısında çok fazla iyi oynayamadığımız bir maçtı. Doğru bir dakikada golü bularak devreye girdik. İkinci yarıda gördüğümüz kırmızı kart bizim için bir kırılma anıydı. Akabinde kaçırdığımız penaltı vardı, 2-1 öne geçebilirdik. Deplasmanda yakalanabilecek kadar pozisyona girdik. Penaltıyla berabere 3 tane yüzde yüz pozisyonumuz var. Bu arada pozisyonlar da verdik. Bu pozisyonları değerlendiremezseniz en kötü şekilde buradan 1 puanla çıkmanız gerekli. Son dakikada üzücü bir gol yedik. O dakikada böyle bir şekilde gol yememiz bizim için değerlendirmesi gereken bir konu. Bu golle de burada 3 puan bıraktık, çok üzgünüz" dedi.

Reha Erginer: Çok üzgünüz

Reha Erginer: Çok üzgünüz

Reha Erginer: Çok üzgünüz

İhlas Haber Ajansı / Salih Yılmazsoy - Spor Haberleri

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