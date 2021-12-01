ANTALYA (AA) - Antalya'da Regnum Carya ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen "Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası" başladı.

Belek Turizm Merkezi'nde Regnum Carya ve National Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada dünyanın birçok yerinden gelen 64'ü profesyonel toplam 256 golfçü mücadele ediyor.

4 gün sürecek turnuvada golfçüler 1 profesyonel, 3 amatörden oluşan takımlar halinde 72 delikte yarışacak.

Turnuvada Türkiye'den profesyonel golfçüler Erol Şimşek, Ali Altuntaş, Koray Varlı, Mehmet Ceylan, Fahrettin Kök, Savaş Karakaş, Özdal Aydın, Sezgin Ceylan, Bülent Altıntaş, yurt dışından da Mircea Stoıca, Max Kramer, İgor Oleksyn, Anton Samsanov gibi isimler mücadele ediyor.

Turnuva 4 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.