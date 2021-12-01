"Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası" başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası" başladı

AA / Servet Tümer - Haberler | Spor

Antalya'da Regnum Carya ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen "Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası" başladı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da Regnum Carya ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen "Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası" başladı.

Belek Turizm Merkezi'nde Regnum Carya ve National Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada dünyanın birçok yerinden gelen 64'ü profesyonel toplam 256 golfçü mücadele ediyor.

4 gün sürecek turnuvada golfçüler 1 profesyonel, 3 amatörden oluşan takımlar halinde 72 delikte yarışacak.

Turnuvada Türkiye'den profesyonel golfçüler Erol Şimşek, Ali Altuntaş, Koray Varlı, Mehmet Ceylan, Fahrettin Kök, Savaş Karakaş, Özdal Aydın, Sezgin Ceylan, Bülent Altıntaş, yurt dışından da Mircea Stoıca, Max Kramer, İgor Oleksyn, Anton Samsanov gibi isimler mücadele ediyor.

Turnuva 4 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı

Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı

Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı

Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı

AA / Servet Tümer - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title