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Regnum Carya Golf Turnuvası Antalya'da başladı

AA - Servet Tümer - Spor
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Regnum Carya Golf Turnuvası Antalya'da başladı

Antalya'da dokuzuncu kez düzenlenen Regnum Carya Golf Turnuvası başladı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da dokuzuncu kez düzenlenen Regnum Carya Golf Turnuvası başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Carya Golf ve National Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya, 15 ülkeden 240 profesyonel ve amatör sporcu katılıyor.

Organizasyonda yurt dışından geçen yılın birincisi Max Kramer, Liam Bond, Türkiye'den de Hasan Ceylan, Şehmus Işık, Şenol Bay, Damla Yılmaz, Mehmet Ceylan, Ediz Kemaloğlu, Serkan Akarsu, Taner Yamaç, Ulaş Karataş gibi isimler yer alıyor.

Turnuvada biri profesyonel üçü amatör golfçüden oluşan gruplar, takım ve bireysel olarak 3 gün boyunca toplam 54 çukurda şampiyonluk için mücadele edecek.

Regnum Carya Golf Turnuvası, 12 Mart'ta yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

AA / Servet Tümer - Spor

Regnum Carya, Antalya, Turizm, Golf, Spor, Haberler

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