Red Bull sporcusu Ali Türkkan, Bulgaristan Rallisi'nde birinci oldu
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Red Bull sporcusu Ali Türkkan, Bulgaristan Rallisi'nde birinci oldu

Red Bull sporcusu Ali Türkkan, Bulgaristan Rallisi'nde birinci oldu
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Red Bull sporcusu Ali Türkkan, 2021 Avrupa Ralli Kupası içindeki Balkan Ralli Kupası'nın ikinci yarışı olan Bulgaristan Rallisi'nde birinciliği kazandı.

Red Bull sporcusu Ali Türkkan, 2021 Avrupa Ralli Kupası içindeki Balkan Ralli Kupası'nın ikinci yarışı olan Bulgaristan Rallisi'nde birinciliği kazandı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, hem Demir Berberoğlu Sezonu Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın hem de Balkan Ralli Kupası'nın ilk yarışı olan ESOK Rallisi'nde zirveyi kimseye bırakmayan Ali Türkkan, bu kez de Bulgaristan'da birinciliği elde etti.

2019 yılında Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 3 kez genç pilotlar birinciliği elde eden Red Bull sporcusu, Bulgaristan'da Gençler Kategorisi'nde zirveye yerleşti. Castrol Ford Team Türkiye pilotu Red Bull sporcusu Türkkan, sezona hem Türkiye Şampiyonası'nın, hem de Avrupa Ralli Kupası'nın açılış yarışı olan Eskişehir'deki ESOK Rallisi'ni kazanarak başladı. Başarılı sürücü bu kez de Bulgaristan'da zafer kazandı.

FIA Avrupa Ralli Kupası'na da dahil olan Bulgaristan Rallisi'nde Ali Türkkan ve co-pilotu Onur Vatansever, 16 etap sonunda elde ettikleri 1 saat 32 dakika ve 2 saniye ile FIA Avrupa Ralli Kupası Gençler Kategorisi'nde birinci olurken Kategori 2'de ise ikinci oldu. Ali Türkkan, FIA Avrupa Ralli Kupası Genel Klasmanı'nda ise 5. sıranın sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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Red Bull sporcusu Ali Türkkan, Bulgaristan Rallisi'nde birinci oldu - Haberler Ekonomi
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