RED BULL M.E.O'da arenanın şampiyonları belli oluyor

Dünyanın en rekabetçi mobil oyunlarından biri olan Red Bull M.E.O. Türkiye'nin en iyi oyuncularını bulma yolculuğuna başladı. Bu sezon ilk olarak PUBG MOBILE'nin mücadele verdiği arenada, sıra Hearthstone ve TFT mobil turnuvalarına geldi. Şampiyonlar 6-7 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarla belli olacak.

Red Bull M.E.O. dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenalarından birisi konumunda bulunuyor. Mobil oyuncular bu sezon ilk olarak PUBG MOBILE arenasında mücadeleler vermişti. Sıra ise Hearthstone ve TFT mobil turnuvalarına geldi. Türkiye'nin heryerinden katılımcılara açık olan Red Bull M.E.O'da çevrimiçi elemeler devam ediyor. Türkiye Finali ise 6-7 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Turnuva sonunda kazanan mobil oyuncular Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı elde edecek. Hearthstone finali 6 Şubat'ta, TFT finali ise 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek. HyperX'in destekleriyle gerçekleşen Red Bull M.E.O'nun Türkiye Finalleri twitch.tv/redbulltr adresinden yayınlanacak.

DÜNYA FİNALLERİ İSTANBUL'DA

28 ülkede elemeler gerçekleştiren Redbull M.E.O.'nun, Dünya Finali'ne Türkiye şampiyonu olan takımlar katılma hakkı kazanacak. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı finaller mart ayında gerçekleştirilecek.

ŞEHİR OYUN ALANINA DÖNÜŞECEK

Büyük mücadele öncesinde şehir, deyim yerindeyse oyun alanına dönüşüyor. Mobil oyuncular, PUBG MOBILE'ın simgesi haline gelmiş dropp kutularını Instagram üzerinde aktif olan AR filtresi ile şehrin dilediği noktasına indirebiliyorlar. Her hafta yapılacak olan etkinlikte belirtilen adımları takip eden ve en yaratıcı videoyu çeken 3 oyuncu sürpriz ödüllerin sahibi olacaklar.