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Red Bull Homerun, Uludağ'ı ele geçirecek

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Red Bull Homerun, Uludağ'ı ele geçirecek

Yüzlerce ekstrem spor ve adrenalin tutkununu bir araya getiren Red Bull Homerun, 5 Mart Cumartesi günü Bursa Uludağ'da gerçekleştirilecek.

BURSA (İHA) - Yüzlerce ekstrem spor ve adrenalin tutkununu bir araya getiren Red Bull Homerun, 5 Mart Cumartesi günü Bursa Uludağ'da gerçekleştirilecek.

Red Bull Homerun, bu hafta sonu Bursa Uludağ'ı ele geçirecek. 5 Mart Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak organizasyon, adrenalini bir kez daha doruklara çıkaracak. 2020 yılında ülkemizde ilk kez düzenlenen Red Bull Homerun'a ikinci kez Bursa ev sahipliği yapacak.

Yarışmacıların 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaşacağı, sonrasında en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalışacağı organizasyon, kayak ve snowboard olmak üzere iki kategoriden oluşacak. Bu hafta sonu adrenalini yeniden doruklara çıkacak yarışa katılmak isteyenler internet üzerinden kayıt olabiliyor.

İkinci kez Bursa'da düzenlenecek

Türkiye'de ilk kez 2020 yılında gerçekleştirilen Red Bull Homerun, Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de kayakseverleri bir araya getirmişti. Tüm kayak merkezlerinde aynı anda gerçekleştirilen etkinlikte kadın ve erkeklerde şampiyonlar sürpriz ödüllerin sahibi olmuştu. 500'den fazla kişi ile en yüksek katılıma sahip Uludağ ayağında erkekler kayakta Erdinç Türksever, erkekler snowboard'da Cihad Altınkök, kadınlar kayakta Hande Cumbul ve kadınlar snowboard'da Şule Özcan mutlu sona ulaşmıştı. - İSTANBUL

Red Bull Homerun, Uludağ'ı ele geçirecek

Red Bull Homerun, Uludağ'ı ele geçirecek

İhlas Haber Ajansı - Spor

Redbull, Uludağ, Bursa, Mart, Spor, Haberler

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