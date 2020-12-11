Red Bull Flick'te ikinci eleme heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Red Bull Flick'te ikinci eleme heyecanı

11.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:23
Red Bull Flick'te ikinci eleme heyecanı

İlk elemesi 6 Aralık'ta çevrimiçi olarak gerçekleştirilen CS: GO kapışması Red Bull Flick turnuvasının ikinci elemesi 12 Aralık'ta düzenlenecek.

İlk elemesi 6 Aralık'ta çevrimiçi olarak gerçekleştirilen CS: GO kapışması Red Bull Flick turnuvasının ikinci elemesi 12 Aralık'ta düzenlenecek. Toplamda 64 takım play-off turuna kalacak ve şampiyonluk mücadelesine devam edecek.

Türkiye'nin CS: GO kapışması Red Bull Flick, ikinci şampiyonunu bulmak için kaldığı yerden devam ediyor. Amatörden profesyonele tüm oyunseverler, yılların eskitemediği CS: GO'da 2'ye 2 formatında Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele ediyor. Turnuvada ikinci eleme heyecanı 12 Aralık'ta olacağı belirtilirken, çevrimiçi olarak gerçekleşecek 5 elemeden ikincisi olacak elemede takımlar play-off turuna kalmaya çalışacak. Turnuva için özel tasarlanmış 5 farklı oyun modu sunan haritalarda gerçekleştirilecek elemeler sonunda başarılı olan toplam 25 takım, yine çevrimiçi gerçekleştirilecek play-off aşamasına katılmaya daha önceden hak kazanan 39 takım arasına katılacak.

Son 19 takım aranıyor

Turnuvada takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye'nin en iyisi olmak isteyenlerin kıyasıya mücadelesi şubat ayında Gaming İstanbul Oyun Fuarı'nda (GİST) başlamıştı. GİST ve sonrasında gerçekleştirilen şehir elemeleri sonrasında 39 takım play-off turuna yükselmeyi başarmıştı. 6 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk elemede ise 5 takım daha play-off turuna katılmaya hak kazandı. Play-off'a katılmaya hak kazanacak son 20 takım ise 12, 13,19 ve 20 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek çevrimiçi elemelerde belirlenecek.

Final heyecanı 26 Aralık'ta

Play-off turunda rakiplerini geçen son 4 takım ise 26 Aralık'ta gerçekleştirilecek büyük finalde turnuvanın ikinci şampiyonu olmak için mücadele edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İkinci el otomobil fiyatları düşüyor, fakat alıcı yok
İkinci el otomobil fiyatları düşüyor, fakat alıcı yok
'Havacılık sektörü 2021'in ikinci yarısından itibaren toparlanır'
"Havacılık sektörü 2021'in ikinci yarısından itibaren toparlanır"
Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Faizler düşerse araç bulamayabilirsiniz
Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Faizler düşerse araç bulamayabilirsiniz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Birkan Sokullu Haluk Bilginer Sermiyan Midyat
Spor Sörloth Şenol Güneş Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız İlaç Çocuk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Red Bull Flick'te ikinci eleme heyecanı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 15:23:49. #1.15#
title