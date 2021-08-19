Recep Niyaz'ın en acı günü! Genç futbolcu evladını kaybetti
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Recep Niyaz'ın en acı günü! Genç futbolcu evladını kaybetti

Recep Niyaz'ın en acı günü! Genç futbolcu evladını kaybetti
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de yetişen ve şimdilerde Süper Lig ekibi Gaziantep'te top koşturan Recep Niyaz, doğmamış çocuğunu kaybetti. Recep Niyaz'ın eşi Betül Niyaz, koronavirüs hastalığı nedeniyle karnındaki bebeğini kaybetti.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde forma giyen Recep Niyaz'ın eşi Betül Niyaz, yakalandığı koronavirüs hastalığı nedeniyle doğmamış bebeğini kaybetti.

Recep Niyaz'ın en acı günü! Genç futbolcu evladını kaybetti

"BETÜL NİYAZ'IN SAĞLIK DURUMU İYİ YÖNDE"

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Recep Niyaz'ın biricik eşi Betül Niyaz'ın yakalandığı Covid-19 hastalığının ardından dünyaya gelmesini bekledikleri bebeklerini kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sevgili Betül Niyaz'ın sağlık durumu iyi yönde ilerlemekte olup ve evde karantina süreci devam etmektedir.

Recep Niyaz'ın en acı günü! Genç futbolcu evladını kaybetti

Futbolcumuz Recep Niyaz ve ailesine en içten duygularımızla geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, eşi Betül Niyaz'ın en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Recep Niyaz'ın en acı günü! Genç futbolcu evladını kaybetti

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