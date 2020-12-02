Real Madrid, Zidane'nın yerine Pochettino'yu düşünüyor
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Real Madrid, Zidane'nın yerine Pochettino'yu düşünüyor

02.12.2020 20:23 | Son Güncelleme: 02.12.2020 20:29
Real Madrid, Zidane'nın yerine Pochettino'yu düşünüyor

Real Madrid'de alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Zinedine Zidane'ın koltuğu sallanıyor. Real Madrid yönetimi, Zidane'nın yerine İtalyan çalıştırıcı Mauricio Pochettino'yu takımın başına getirmeyi planlıyor.

Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar'a 2-0 kaybeden Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın geleceği tartışılmaya devam ediyor.

Marca'da yer alan habere göre Real Madrid'de Zidane'ın görevden ayrılması durumunda Mauricio Pochettino, bir numaralı aday olarak gösterildi.

Haberde, Mauricio Pochettino'nun haricinde kulübün yaşayan efsanelerinden Raul'ün de takımın başına geçebileceği ifade edildi. Raul, Real Madrid Castilla'da görev yapıyor.

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48 yaşındaki Pochettino, 2014-2019 yılları arasında Tottenham'da görev yapmıştı. Zidane, son olarak düzenlediği basın toplantısında istifa etmeyi düşünmediğini söylemişti.

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