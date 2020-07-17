Real Madrid taraftarı Garet Bale'e neden kızdı?
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Real Madrid taraftarı Garet Bale'e neden kızdı?

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 37. haftasında ligin bitimine bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk kupasıyla birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdiği anlarda Garet Bale'nin pozu olay oldu ve Real taraftarı Garet Bale'e kızdı. Peki, Real Madrid taraftarı Garet Bale'e neden kızdı?

Real Madrid taraftarı Garet Bale'e neden kızdı?
17.07.2020 12:14 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:18

La Liga'da şampiyonluğa ulaşan takım Real Madrid şampiyonluk kupasıyla birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdiği anlarda Garet Bale'in verdiği poz olay oldu. Real Madrid taraftarı Garet Bale'e neden kızdı? İşte Garet Bale'in tepki çekme nedeni!

REAL MADRİD TARAFTARI GARET BALE'E NEDEN KIZDI?

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 37. haftasında Villarreal'i 2-1 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 34. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. Geceye damga vuran olay ise futbolcuların şampiyonluk kupasıyla birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdiği anlarda yaşandı.

Real Madrid ile yıldızı barışmayan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Gareth Bale'in kutlamalardaki isteksiz görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Birçok şampiyonluk fotoğrafında yer almayan Gareth Bale, adeta sevinmemek ve sevinirken görüntü vermemek adına özel çaba sarf etti.

Özellikle Real Madrid'in resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, yıldız futbolcunun, tüm takım arkadaşları coşkuyla sevinirken yalnızca gülümsediği ve bazı bölümlerde elini dahi kaldırmadığı görüldü.

REAL MADRİD TARAFTARI GARET BALE'E TEPKİ GÖSTERDİ!

Bu görüntünü sosyal medyada yayılmasının ardından Gareth Bale'i eleştiren Real Madrid taraftarları, deneyimli oyuncunun Barcelona taraftarı gibi davrandığı yönünde iğneleyici yorumlar yaptı.

NE OLMUŞTU?

Real Madrid'de disiplinsiz hareketleri nedeniyle tepki toplayan Gareth Bale, Alaves maçında bir kez daha olay olmuştu. Karşılaşmaya yedek başlayan Bale, Real Madrid'in değişiklik hakkının dolmasının ardından koronavirüs önlemleri nedeniyle takması zorunlu olan maskeyi gözüne geçirerek uyumuştu.

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