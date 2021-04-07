Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde avantajı aldı
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Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde avantajı aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde avantajı aldı

Şampiyonlar Ligi Çeyrek final ilk maçında Real Madrid, Liverpool'u 3-1 yenerek avantajlı konuma geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Real Madrid, sahasında Liverpool'u 3-1 mağlup etti
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Real Madrid, sahasında Liverpool'u 3-1 mağlup etti

Şampiyonlar Ligi Çeyrek final ilk maçında Real Madrid, Liverpool'u 3-1 yenerek avantajlı konuma geçti.

Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Ligi Çeyrek final mücadelesinde Real Madrid, Liverpool'u 3-1 yenerek avantajı kaptı.

Mücadeleye etkili başlayan Real Madrid, golleri arka arkaya buldu.27. dakikada Vinicius Junior ile öne geçen Madrid, 36. dakikada ise Asensio ile farkı açtı. Mücadelede ilk yarı da Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarının başlamasıyla bu kez sahneye çıkan isim Salah oldu ve 51. dakikada Liverpool farkı bire indirdi. 65. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Vinicius Junior farkı tekrar açan golü kaydetti. Mücadele Real Madrid'in 3-1'lil üstünlüğü ile sona erdi.

Milli futbolcu Ozan Kabak ise, Liverpool formasıyla 90 dakika mücadele etti. Karşılaşmanın rövanşı ise 14 Nisan Çarşamba günü Anfield'da oynanacak. - İSTANBUL

Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde avantajı aldı
Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde avantajı aldı
Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde avantajı aldı
Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde avantajı aldı
Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde avantajı aldı
Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde avantajı aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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