Real Madrid Kulübü Başkanı Perez, koronavirüse yakalandı
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Real Madrid Kulübü Başkanı Perez, koronavirüse yakalandı

02.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:18
Real Madrid Kulübü Başkanı Perez, koronavirüse yakalandı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, kulüp başkanı Florentino Perez'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, kulüp başkanı Florentino Perez'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Perez'in herhangi bir semptom göstermemesine karşın düzenli olarak yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

73 yaşındaki Perez, 2009 yılından bu yana Madrid temsilcisinde kulüp başkanlığı görevini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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