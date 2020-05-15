Real Madrid'in 2012 La Liga Şampiyonluğu Real Madrid, 2012 yılında San Mamés'teki Atletico Bilboa zaferinden sonra LaLiga'yı kazandı. Eflatun Beyazlar o sezona, IIker Casillas, Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso, Kaká ve Sergio Ramos gibi yıldızlarla damga vurdu.

Real Madrid, 2012 yılında San Mamés'teki Atletico Bilboa zaferinden sonra LaLiga'yı kazandı. Eflatun Beyazlar o sezona, IIker Casillas, Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso, Kaká ve Sergio Ramos gibi yıldızlarla damga vurdu. Kaynak: Dugout