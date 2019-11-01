Real Madrid'in 13. Şampiyonlar Ligi Zaferi

2018'in Mayıs ayında Kiev'de oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid Liverpool'u 3-1 mağlup etti. Karim Benzema, Livepool'un kalecisi Loris Karius'un hatasını affetmedi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Liverpool, Sadio Mane ile eşitliği yakaladı ancak sahneye Gareth Bale çıktı. Olağanüstü bir röveşata golüyle takımını yeniden öne geçiren Bale, ardından Karius'un da hatasının yardımıyla kupayı Real Madrid'e getiren oyuncu oldu.

01.11.2019 04:07

2018'in Mayıs ayında Kiev'de oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid Liverpool'u 3-1 mağlup etti. Karim Benzema, Livepool'un kalecisi Loris Karius'un hatasını affetmedi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Liverpool, Sadio Mane ile eşitliği yakaladı ancak sahneye Gareth Bale çıktı. Olağanüstü bir röveşata golüyle takımını yeniden öne geçiren Bale, ardından Karius'un da hatasının yardımıyla kupayı Real Madrid'e getiren oyuncu oldu.

Kaynak: Dugout

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