Real Madrid-Galatasaray
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yapılacak Real Madrid-Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Santiago BernabeuHakemler: Felix Zwayer, Thorsten Schiffner, Marco Achmüller (Almanya)Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro,...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yapılacak Real Madrid-Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Santiago Bernabeu
Hakemler: Felix Zwayer, Thorsten Schiffner, Marco Achmüller (Almanya)
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzema
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Feghouli, Babel, Andone.