Real Madrid-Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yapılacak Real Madrid-Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Santiago BernabeuHakemler: Felix Zwayer, Thorsten Schiffner, Marco Achmüller (Almanya)Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro,...

06.11.2019 21:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:58
Real Madrid-Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında yapılacak Real Madrid-Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Santiago Bernabeu

Hakemler: Felix Zwayer, Thorsten Schiffner, Marco Achmüller (Almanya)

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzema

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Feghouli, Babel, Andone.

Kaynak: AA
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