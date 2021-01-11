Real Madrid Efsanesi Luis Figo
11.01.2021 15:14 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:17
2000 yılında ezeli rakip Barcelona'dan rekor transfer ücretiyle Real Madrid'e transfer olan Luis Figo, kulüple geçirdiği 5 sezon boyunca kulüp tarihinin en büyük efsanelerinden biri haline geldi. Figo'nun Madrid ile efsanevi kariyerine birlikte göz atalım.
2000 yılında ezeli rakip Barcelona'dan rekor transfer ücretiyle Real Madrid'e transfer olan Luis Figo, kulüple geçirdiği 5 sezon boyunca kulüp tarihinin en büyük efsanelerinden biri haline geldi. Figo'nun Madrid ile efsanevi kariyerine birlikte göz atalım.
Kaynak: Dugout