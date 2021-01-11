Real Madrid Efsanesi Luis Figo

2000 yılında ezeli rakip Barcelona'dan rekor transfer ücretiyle Real Madrid'e transfer olan Luis Figo, kulüple geçirdiği 5 sezon boyunca kulüp tarihinin en büyük efsanelerinden biri haline geldi. Figo'nun Madrid ile efsanevi kariyerine birlikte göz atalım.