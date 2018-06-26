Real Madrid'den Eden Hazard'a 120 Milyon Euro

İspanyol basını, Chelsea'den ayrılmak isteyen Eden Hazard için Real Madrid'in 120 milyon Euro'yu (yaklaşık 658 milyon tl) gözden çıkardığını yazdı.

BABASI, REAL MADRID'İN KAPISINA GİTTİ: OĞLUMU ALIN

Marca'nın haberine göre, Şampiyonlar Ligi'ne kalamadığı için Chelsea'den ayrılmak isteyen Belçikalı golcünün babası Real Madrid'in kapısını çaldı. İspanyol kulübünün de bu transfere sıcak baktığı belirtiliyor.

Chelsea ile sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Hazard da daha önce yaptığı bir açıklamada, Real Madrid'e transferine yeşil ışık yakmıştı.