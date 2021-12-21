Real Madrid'de Isco ve David Alaba'nın Kovid-19 testleri pozitif çıktı - Haberler Spor
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Real Madrid'de Isco ve David Alaba'nın Kovid-19 testleri pozitif çıktı

Real Madrid'de Isco ve David Alaba'nın Kovid-19 testleri pozitif çıktı
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'de Isco ve David Alaba, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'de Isco ve David Alaba, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Son günlerde takımdaki vaka sayıları artış gösteren Real Madrid Kulübü, Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolculara Isco ve Alaba'nın da eklendiğini duyurdu.

Eflatun-beyazlılarda daha önce Luka Modric, Marcelo, Gareth Bale, Marco Asensio, Rodrygo Goes, Andriy Lunin ve yardımcı antrenör Davide Ancelotti'nin Kovid-19'a yakalandığı açıklanmıştı.

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AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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