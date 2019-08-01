Real Madrid 5-3 Fenerbahçe: Audi Kupası Özeti

Real Madrid, Audi Kupası 2019'u bir galibiyetle tamamladı. Zidane takımı Fenerbahçe'yi her iki taraf için de saldıran bir şaheser olarak gördü. Karim Benzema, Nacho ve Mariano'un 5-3 galibiyetini kapatmasından önceki ilk üç Beyaz golü net olarak gösteriyi çaldı. Red Bull Salzburg, madridistas için bir sonraki sezon öncesi sınav olacak.

1.08.2019 00:21

Real Madrid, Audi Kupası 2019'u bir galibiyetle tamamladı. Zidane takımı Fenerbahçe'yi her iki taraf için de saldıran bir şaheser olarak gördü. Karim Benzema, Nacho ve Mariano'un 5-3 galibiyetini kapatmasından önceki ilk üç Beyaz golü net olarak gösteriyi çaldı. Red Bull Salzburg, madridistas için bir sonraki sezon öncesi sınav olacak.

Kaynak: Dugout

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