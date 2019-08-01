Real Madrid 5-3 Fenerbahçe: Audi Kupası Özeti
Real Madrid, Audi Kupası 2019'u bir galibiyetle tamamladı. Zidane takımı Fenerbahçe'yi her iki taraf için de saldıran bir şaheser olarak gördü. Karim Benzema, Nacho ve Mariano'un 5-3 galibiyetini kapatmasından önceki ilk üç Beyaz golü net olarak gösteriyi çaldı. Red Bull Salzburg, madridistas için bir sonraki sezon öncesi sınav olacak.
Real Madrid, Audi Kupası 2019'u bir galibiyetle tamamladı. Zidane takımı Fenerbahçe'yi her iki taraf için de saldıran bir şaheser olarak gördü. Karim Benzema, Nacho ve Mariano'un 5-3 galibiyetini kapatmasından önceki ilk üç Beyaz golü net olarak gösteriyi çaldı. Red Bull Salzburg, madridistas için bir sonraki sezon öncesi sınav olacak.
Kaynak: Dugout
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