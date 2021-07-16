Real Başkanı Perez'in ses kaydında çarpıcı Mesut Özil detayı: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in ortaya çıkan ses kaydından detaylar gelmeye devam ediyor. Kulübün efsane futbolcuları Raul ve Casillas'la ilgili ağır ifadelerin olduğu ses kaydında Mesut Özil'le ilgili kısım dikkat çekti. Özil'in Madrid'e transfer olduktan sonra kız arkadaşından ayrıldığını ve İtalyan bir modelle sevgili olduğunu söyleyen Perez, "Özel jet kiralar, kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girer ve geri dönerdi" ifadelerini kullandı.