RB Salzburg - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? RB Salzburg - Bayern Münih maçı hangi platformda?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Yarın 2. tur 1. mücadeleleri oynanacak. Peki RB Salzburg - Bayern Münih maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

RB SALZBURG - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

RB Salzburg - Bayern Münih maçı 16 Şubat 2022 Çarşamba günü yani yarın saat 23:00 'da başlayacaktır.

RB SALZBURG - BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

RB Salzburg - Bayern Münih maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

RB SALZBURG - BAYERN MUNIH MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Salzburg'da, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak.

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