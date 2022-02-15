RB Salzburg - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? RB Salzburg - Bayern Münih maçı hangi platformda?
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2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yarın 2. tur karşılaşmalarının diğer maçları oynanacak. Yarınki maçlardan birisi de RB Salzburg - Bayern Münih maçı oldu. Peki RB Salzburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi? İşte bilgiler...
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Yarın 2. tur 1. mücadeleleri oynanacak. Peki RB Salzburg - Bayern Münih maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?
RB Salzburg - Bayern Münih maçı 16 Şubat 2022 Çarşamba günü yani yarın saat 23:00 'da başlayacaktır.
RB Salzburg - Bayern Münih maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç, Salzburg'da, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak.
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