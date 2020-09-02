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RB Leipzig, Sörloth için 20 milyon euroyu gözden çıkardı

Almanya'nın başarılı ekibi RB Leipzig, Trabzonspor formasıyla geçtiğimiz sezon gol krallığına ulaşan Alexander Sörloth'tan vazgeçmiyor. Başarılı golcüyü kadrosunda görmek isteyen Leipzig'in hocası Julien Nagelsmann'ın transfer için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

02.09.2020 10:37 | Son Güncelleme: 02.09.2020 10:47

Trabzonspor'un gol kralı forveti Alexander Sörloth konusunda Red Bull Leipzig'in inadı sürüyor.

Bild'in haberine göre, Trabzonspor'un 24 yaşındaki Norveçli golcüsü Sörloth'u çok beğenen Leipzig'in hocası Julian Nagelsmann'ın çok istediği ve yönetime oyuncunun alınması için baskı yapıyor. Bonservisi Crystal Palace'da olan ancak Trabzonspor'da bu sezon da kiralık olarak oynayacak Sörloth'un transferi konusunda Leipzig'in her iki kulübü de ikna etmesi gerektiği söyleniyor.

Alman basınından bir diğer yayın organı Kicker ise, Leipzig'in Trabzonspor ile görüşmeler gerçekleştirdiğini ve Sörloth'un sözleşmesinin oldukça karışık olmasından dolayı çıkmaza girildiğini belirtti. Leipzig'in Sörloth için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı ve Trabzonspor'un Norveçli'nin bonservisini alarak kendilerine satmayı beklediğini de haberin devamında yer aldı.

AĞAOĞLU: BU TEKLİFLERE EVET DEMEYE NİYETİMİZ YOK

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'da geçtiğimiz gün verdiği röportajda Alexander Sörloth için Leipzig cephesinin ciddi ısrarcı olduğunu söylemişti.

Ağaoğlu'nun Leipzig'den gelen Sörloth teklifiyle ilgili sözleri şu şakilde:

"Sadece Uğurcan Çakır ve Sörloth'a ciddi teklif geldi. Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig. Başka hiçbir oyuncumuzla ilgili teklifle karşılaşmadık. Beklentilerin altında tekliflerdi. Bu tekliflere 'Evet' demeye hiç niyetimiz yok. Transfer limitinden ve UEFA'nın FFP'sinden dolayı sınırlı bütçeyle hareket etmek durumundayız."

RB Leipzig, Sörloth için 20 milyon euroyu gözden çıkardı
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