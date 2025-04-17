Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı mı?
"CHP'ye kayyum atanacak" sözleri nedeniyle hakkında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gelişme yaşandı. Peki Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı mı?
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibe iddialarına ilişkin bugün partiye kayyum atanacağı iddiasını ortaya atan Rasim Ozan Kütahyalı "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alındı. Kütahyalı'nın söz konusu paylaşımlarının ardından dün akşam saatlerinde Borsa İstanbul'un vadeli pazarında sert çöküş yaşanmıştı. Peki, Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı mı?
RASİM OZAN KÜTAHYALI GÖZALTINA ALINDI MI?
"CHP'ye kayyum atanacak" sözleri nedeniyle hakkında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı.
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabındaki paylaşımda CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibe iddialarına ilişkin yarın 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek ilk duruşmanın ardından partiye kayyum atanacağını öne sürdü.
Kütahyalı'nın iddiasının ardından peş peşe açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaların manipülasyondan ibaret olduğunu belirtti.
BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kayyum iddiasının doğru olmadığını kaydederek, yalan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. CHP'ye kayyum atanacağına yönelik iddiasıyla ortalığı karıştıran Rasim Ozan Kütahyalı bugün "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıdı.
BORSA İSTANBUL'DA SERT DÜŞÜŞ
Rasim Ozan Kütahyalı'nın söz konusu iddiasının ardından Borsa İstanbul'un vadeli pazarında çöküş yaşandı. Sürekli işlem seansının 18.00'de sona erdiği Borsa İstanbul'da vadeli piyasalar (futures) çok sert düşüşe geçti. XU030D1 endeksinde büyük kayıplar meydana geldi.