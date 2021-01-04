Rasim Ozan Kütahyalı, Falcao için uçak bileti aldı: Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et
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Rasim Ozan Kütahyalı, Falcao için uçak bileti aldı: Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et

04.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:35

Beyaz Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Galatasaray'ın sürekli olarak sakatlanan yıldızı Radamel Falcao'ya uçak bileti aldı. Kolombiyalı golcü için aldığı bileti kameralara gösteren Kütahyalı, "Falcao bizleri mahvettin, umutlarımızı tükettin. Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Rakibiyle 0-0 berabere kalan ve liderliği koltuğunu Beşiktaş'a kaptıran sarı-kırmızılılarda, aylar sonra sahalara dönen Radamel Falcao'nun bir kez daha sakatlanması camiayı ayağa kaldırdı.

"ALDIĞI UÇAK BİLETİNİ KAMERALARA GÖSTERDİ"

Beyaz Futbol adlı programda açıklamalarda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, Kolombiyalı golcü için aldığı uçak biletini kameralara gösterdi.

Rasim Ozan Kütahyalı, Falcao için uçak bileti aldı: Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et

"BİZLERİ MAHVETTİN"

Kütahyalı, "Falcao bizleri mahvettin, umutlarımızı tükettin. Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et" dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı, Falcao için uçak bileti aldı: Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et
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