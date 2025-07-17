Fenerbahçe, İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United forması giyen 27 yaşındaki forvet Marcus Rashford'u kadrosuna katmayı planlıyor. Peki, Rashford Fenerbahçe'ye mi gelecek?

RASHFORD FENERBAHÇE'YE Mİ GELECEK?

E-noticies'in haberine göre; Manchester United'ın kadro planlamasında düşünülmeyen 27 yaşındaki İngiliz yıldız, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe teknik direktör Mourinho'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği Rashford'un, yeni bir başlangıç için Türkiye'ye sıcak baktığı da konuşuluyor.

Rashford'un Barça'ya olan ilgisi sürse de, Katalan ekibinin öncelikleri farklı olduğu için şu ana kadar resmi bir girişimde bulunulmadı. Bu da transferin gerçekleşme ihtimalinde Fenerbahçe'nin elini güçlendiren bir diğer unsur.

Barça'dan olumsuz yanıt alan Rashford'un rotayı M.United'dan eski hocası Mourinho'nun çalıştırdığı F.Bahçe'ye çevirmesi beklenirken, şu an için en büyük engel 45 milyon Euro'luk bonservis bedeli.

RASHFORD HAKKINDA

Rakamı yüksek bulan yönetim şu an için Avrupa'da ciddi bir alıcısı olmayan Rashford için ağustos ayına kadar harekete geçmeyecek. Bu süreçte oyuncunun fiyatının düşeceğini hesaplayan sarı lacivertliler, rakam makul bir seviyeye gelince Manchester United ile bonservis pazarlığına oturacak. 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçen sezon Manchester United'da ve sezonun ikinci yarısında kiralık oynadığı Aston Villa'da toplam 41 maça çıkarken 11 gol attı, 9 asist kaydetti.