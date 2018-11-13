Ranss'tan Enflasyonu Yok Sayan Büyük İndirim

Ranss Hipermarketler zinciri, geçtiğimiz günlerde tüm şubelerde yüzde 10 indirime giderken, 14-25 Kasım tarihleri arasında da indirimlerine devam ediyor.

Ranss Hipermarketler zinciri 14-25 Kasım tarihleri arasında enflasyonu yok sayan büyük bir indirime gitti. Daha önce başlatmış olduğu indirim kampanyasına da devam eden Ranss Hipermarketler zinciri halkın temel gıda alım güçlerinde yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı indirimlerine devam ediyor. Daha önce başlatılan yüzde 10'luk indirimin devam etmesi ile birlikte insert bastırarak fiyat indirimlerine devam etti. 14-25 Kasım tarihleri arasından birçok üründe indirim kampanyasına giden Ranss Hipermarketler Zinciri, kaliteli ürün yelpazesi ile Van halkının ilgi odağı haline geldi. Vatandaşların yoğun ilgisini alan Ranss Hipermarketler zinciri tarihleri arasında yeniden indirime giderek, yaptığı indirimler ile halkın alım gücüne katkı sağlamak istiyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ranss Hipermarketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bayram, "Daha önce tüm şubelerimizde 127 kalem üründe yüzde 10'luk bir indirim yapmıştık. Bu indirimin ardından Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 1 TL olan ekmek fiyatını önce 0,59 Kuruş daha sonrada 0.50 Kuruş'a düşürdük. Şimdide yine birçok üründe halkımızın alım gücünün bu kadar düştüğü şu günlere tekrardan yeni bir indirim kampanyası başlattık. İndirimli kampanyalarımız devam edecek" dedi.

İndirimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar www.ranss.com.tr/online-insert sayfasından inceleyebilirler. - VAN