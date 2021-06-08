Rangers'ta Jermain Defoe antrenör/oyuncu görevine getirildi

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) şampiyon olan Rangers'ta sözleşmesi bir yıl uzatılan forvet oyuncusu Jermain Defoe'ya, antrenör/oyuncu görevi verildi.

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) şampiyon olan Rangers'ta sözleşmesi bir yıl uzatılan forvet oyuncusu Jermain Defoe'ya, antrenör/oyuncu görevi verildi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 38 yaşındaki İngiliz golcünün sahadaki görevinin yanı sıra teknik direktör Steven Gerrard'a yardımcılık da yapacağı duyuruldu.

Defoe, Rangers kariyerinde forma giydiği 72 maçta 32 gole imza atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge