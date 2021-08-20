Randers maçında sakatlanan kaptan Arda Turan, 1 ay sahalardan uzak kalacak
Randers maçının son anlarında sakatlık geçiren kaptan Arda Turan'ın yapılan tetkiklerin ardından sonuçları geldi. Arda'nın sol ayak bileği iç yan bağda kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ve eşlik eden yumuşak dokuda ise kanama tespit edildi. Arda'nın iyileştikten sonra yeniden kondisyonunu yakalamasıyla birlikte dönebileceği en erken tarih 1 ay olarak belirtildi.
Sarı-Kırmızılılar'da Randers maçının son anlarında sakatlık yaşayan kaptan Arda Turan'ın en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
"TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"
Galatasaray'dan, "Arda Turan'ın yapılan MR tetkikleri sonucu sol ayak bileği iç yan bağda kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ve eşlik eden yumuşak dokuda ise kanama tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" açıklaması yapıldı.