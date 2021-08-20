Randers maçında sakatlanan kaptan Arda Turan, 1 ay sahalardan uzak kalacak

Randers maçının son anlarında sakatlık geçiren kaptan Arda Turan'ın yapılan tetkiklerin ardından sonuçları geldi. Arda'nın sol ayak bileği iç yan bağda kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ve eşlik eden yumuşak dokuda ise kanama tespit edildi. Arda'nın iyileştikten sonra yeniden kondisyonunu yakalamasıyla birlikte dönebileceği en erken tarih 1 ay olarak belirtildi.