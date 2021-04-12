Ramazan hazırlığı baharatçıların yüzünü güldürdü
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Ramazan hazırlığı baharatçıların yüzünü güldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ramazan hazırlığı baharatçıların yüzünü güldürdü

Yarın başlayacak olan Ramazan ayı dolayısıyla Eskişehir'de baharatçı esnafında yoğunluk yaşanmaya başlarken satışlar ise esnafın yüzünü güldürdü.

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Yarın başlayacak olan Ramazan ayı dolayısıyla Eskişehir'de baharatçı esnafında yoğunluk yaşanmaya başlarken satışlar ise esnafın yüzünü güldürdü.

Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de vatandaşların ramazan hazırlığı devam ediyor. Ramazan'da özenle hazırlanan iftar sofralarında lezzetli yemeklerin sırrı olan baharatlara talep arttı. Pandemi döneminde ve soğuk havalarda insanların akın ettiği baharatçılarda, ramazan öncesinde de yoğunluk görülüyor. Ramazan'ın gelmesiyle birlikte işlerinde yoğunluk olduğunu belirten baharatçı esnafı Tuncay Tezcan, "11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte işlerimizde yoğunluk oluştu. Ramazan bereketiyle geldi. İşlerimize de bu bereketi yansıdı. Hafta sonu kısıtlamalarından sonra bir yoğunluğumuz oluşuyordu. Bunun üstüne ramazan da gelince daha da yoğunluk oluştu" dedi.

"Özel baharat karışımları tercih ediliyor"

Türk mutfağının vazgeçilmezi olan baharat ve kuru gıdalara talebin fazla olduğunu belirten Tezcan açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Genellikle iftar yemekleri hazırlamak için özel baharat karışımları tercih ediliyor. Kuş üzümü, çam fıstığı gibi ürünlere iç pilav hazırlamak isteyenlerin talebi oluşuyor. Dolmalık kuru biber ve kuru patlıcana yoğun ilgi var. Eskişehir bölgesinin özellikle ramazan döneminde vazgeçilmezi bamya çorbası hazırlıkları için bamyaya yoğun talep var. Hurma, kuru meyve, kuruyemiş gibi ürünlere talep çok fazla. Bir de ramazanda insanlar gazlı içecek yerine şerbet tarzı içecekleri tercih ediyor. Şerbet yapımı için bitkisel ürünler çok tercih ediliyor." - ESKİŞEHİR

Ramazan hazırlığı baharatçıların yüzünü güldürdü
Ramazan hazırlığı baharatçıların yüzünü güldürdü
Ramazan hazırlığı baharatçıların yüzünü güldürdü
Ramazan hazırlığı baharatçıların yüzünü güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 16:12:32. #1.16#
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