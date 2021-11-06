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Ramazan Aksoy imzayı attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ramazan Aksoy imzayı attı

Nevşehir 1. Amatör Küme takımlarından Yazıhüyükspor, son olarak Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yahyalıspor forması giyen forvet Ramazan Aksoy'u kadrosuna kattı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir 1. Amatör Küme takımlarından Yazıhüyükspor, son olarak Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yahyalıspor forması giyen forvet Ramazan Aksoy'u kadrosuna kattı.

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yahyalıspor forması giyen forvet oyuncusu Ramazan Aksoy, 2021-2022 sezonunda Nevşehir ekiplerinden Yazıhüyükspor ile sözleşme imzaladı. Yeni takımı ile sözleşme imzalayan Ramazan, ilk maçına çıkacak. Genç ve başarılı oyuncusu Ramazan Aksoy yaptığı açıklamada, "Nevşehir Yazıhüyükspor ile anlaşmış bulunmaktayım. İki taraf içinde hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Yazıhüyükspor forması ile başarılı olacağıma söz veriyorum. Bana inanan ve güvenenleri mahcup etmeyeceğim" diye konuştu. - KAYSERİ

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