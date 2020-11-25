Rakibinin kafasına uçan tekme atan futbolcunun 6 maç ceza alması, Brezilya'da büyük tepki çekti

Brezilya'da oynanan kadın futbol maçında, sahalarda ender görülen bir faul pozisyonu yaşandı. Rakibinin topa kafayla vurmak istediği esnada uçan tekme atan Janete isimli futbolcu, federasyondan 6 maç ceza aldı. Federasyonun verdiği ceza, ülkede büyük tepkilere neden oldu.

Kadın futbolunda, eşine az rastlanacak bir faul pozisyonu Brezilya'da yaşandı.

Brezilya Kadınlar A2 Ligi'nde Tiradentes ve Ceara takımları arasında oynanan maçta Tiradentes forması giyen Janete, orta sahaya yakın bir bölgede topa kafayla vurmak isteyen rakibine uçan tekme attı ve rakip futbolcu yere yığıldı.

SADECE 6 MAÇ CEZA ALDI

Aldığı darbenin ardından acı içinde yerde kalan rakibine kasti müdahalede bulunmadığını iddia eden Janete, buna karşın kırmızı kart görmekten kurtulamadı. Federasyon ise bu sert faulün ardından 24 yaşındaki oyuncuya sadece 6 maç ceza verdi ve ülkede büyük tepki gördü.

JANETE KENDİNİ SAVUNDU: RAKİBİMİ FARK ETMEDİM

Disiplin Kurulu'yla yaptığı görüşmenin ardından açıklamalar yapan Janete, hareketi nedeniyle duygularını net olarak ifade edemediğini ve çok üzgün olduğunu söyledi.

"Videoya yakından bakında direkt topa baktığımı görürsünüz" diyen 24 yaşındaki futbolcu, "Rakibimi fark etmedim. Onun orada olduğunu bilmiyordum. Kasıtlı olarak bu hareketi yapmadım. Zaten asla böyle bir şey yapacak bir insan değilim" ifadelerini kullandı.