HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu

Çıktığı son maçta rakibi Donald Cerrone'nu 40 saniyede nakavt eden İrlandalı UFC sporcusu Conor McGregor, 3. kez emeklilik kararı aldı. McGregor, 2016 ve 2019 yıllarında da emekli olduğunu açıklamıştı.

Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
07.06.2020 12:16 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:21

İrlandalı UFC sporcusu Conor McGregor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Emekli olmaya karar verdiğini söyleyen McGregor, "İnanılmaz anılar için hepinize teşekkür ederim. Ne yolculuk ama. Buraya Las Vegas'ta dünya şampiyonu olduktan sonra annemle çekildiğim fotoğrafı koyuyorum. Her şey gönlünüzce olsun" diye konuştu.

NURMAGOMEDOV'A YENİLMİŞTİ

İrlandalı UFC dövüşçü, 2016 ve 2019 yıllarında da emekli olduğunu açıklayıp tekrar dönmüştü. McGregor, son olarak 2019 yılında Müslüman dövüşçü Khabib Nurmagomedov'a karşı aldığı ağır mağlubiyetten sonra emeklilik kararı alıp sonra yine kariyerine devam etti.

RAKİBİNİ 40 SANİYE NAKAVT ETMİŞTİ

Conor McGregor, Ocak 2020'de yaptığı son dövüşünde ABD'li Donald Cerrone'nu 40 saniyede nakavt etmişti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor Spor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor Spor
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor Spor
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı Spor
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı
TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek Spor
TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı Spor
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı
NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı
Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Hayatını değiştiren karar! Sporu bıraktı, cinsel içerikli video satıyor
Hayatını değiştiren karar! Sporu bıraktı, cinsel içerikli video satıyor
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti
Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir
TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir
Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı
Fenerbahçe Başkanvekili Özsoy: Nihat Özdemir FETÖ illetinin neresinde olduğunu açıklamalı
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir
Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Yazıklar olsun Nihat Özdemir
Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü
Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğim
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Faik Öztrak Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Beren Saat Ebru Şallı Hülya Avşar
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Sirte Libya Haziran
Şu an buradasınız: Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 12:21:25. #1.14#
title