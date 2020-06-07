Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu Çıktığı son maçta rakibi Donald Cerrone'nu 40 saniyede nakavt eden İrlandalı UFC sporcusu Conor McGregor, 3. kez emeklilik kararı aldı. McGregor, 2016 ve 2019 yıllarında da emekli olduğunu açıklamıştı.

İrlandalı UFC sporcusu Conor McGregor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Emekli olmaya karar verdiğini söyleyen McGregor, "İnanılmaz anılar için hepinize teşekkür ederim. Ne yolculuk ama. Buraya Las Vegas'ta dünya şampiyonu olduktan sonra annemle çekildiğim fotoğrafı koyuyorum. Her şey gönlünüzce olsun" diye konuştu.

NURMAGOMEDOV'A YENİLMİŞTİ

İrlandalı UFC dövüşçü, 2016 ve 2019 yıllarında da emekli olduğunu açıklayıp tekrar dönmüştü. McGregor, son olarak 2019 yılında Müslüman dövüşçü Khabib Nurmagomedov'a karşı aldığı ağır mağlubiyetten sonra emeklilik kararı alıp sonra yine kariyerine devam etti.

RAKİBİNİ 40 SANİYE NAKAVT ETMİŞTİ

Conor McGregor, Ocak 2020'de yaptığı son dövüşünde ABD'li Donald Cerrone'nu 40 saniyede nakavt etmişti.