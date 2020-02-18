Raiola-Solskjaer savaşı devam ediyor

18.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:14

Mina Raiola - Ole Gunnar Solskjaer arasındaki sert açıklamaların üçüncü aşamasındayız.

Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba’nın süper güçlü menajeri Raiola, geçtiğimiz günlerde oyuncusunun Juventus’a geri dönme isteği olduğundan bahsetmişti. Manchester United Menajeri Solskjaer ise bu açıklamadan sonra, Pogba’nın United kulübüne ait olduğunu söylemişti. Raiola ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Solskjaer’e oldukça sert çıktı:

" Pogba bana ait değil. Ve kesinlikle Solskaer’in malı da değil. Paul, Paul Pogba’ya aittir."

"Kimseyi uzun bir süre boyunca Birleşik Krallık ya da başka bir yerde olmaya zorlayamazsınız. Umuyorum ki Solskjaer, Pogba’nın tutsağı olduğunu varsaymıyordur.”

“Solskjaer’in farklı nedenlerden dolayı hayal kırıklığına uğramış olduğunu düşünüyorum. Daha fazla endişe etmesini gerektiren farklı şeyler var, benim Pogba hakkındaki sözlerimden daha fazlası var.”

26 yaşındaki Pogba’nın Manchester United ile gelecek sezonun sona kadar sözleşmesi var. Ancak öyle gözüküyor ki Fransız futbolcunun Manu ile sözleşme uzatma gibi bir niyeti yok ve United, onu bu yaz arasında iyi bir bonservis bedeliyle elinden çıkarmak isteyecek.