Rahmi Vardı: "Boupendza'nın testi ile ilgili bize ulaşan bilgi yok"
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Rahmi Vardı: "Boupendza'nın testi ile ilgili bize ulaşan bilgi yok"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Rahmi Vardı: 'Boupendza'nın testi ile ilgili bize ulaşan bilgi yok'

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, golcü futbolcu Boupendza'nın ülkesinin milli takımında korona virüse yakalandığına dair çıkan haberlerle ilgili olarak, "Henüz resmi olarak Gabon Milli Takımı'ndan açıklama yapılmadı" dedi.

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Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, golcü futbolcu Boupendza'nın ülkesinin milli takımında korona virüse yakalandığına dair çıkan haberlerle ilgili olarak, "Henüz resmi olarak Gabon Milli Takımı'ndan açıklama yapılmadı" dedi.

Hatayspor'un golcü futbolcusu Aaron Boupendza'nın, Gabon Milli Takımı'nda korona virüse yakalandığı yönünde çıkan haberlerin ardından Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, kendilerinin de sosyal medyadan duyduklarını ve çalışmalarının devam ettiklerini belirterek, "Oyuncumuz Aaron Boupendza henüz resmi olarak ne Gabon Milli Takımı'ndan ne de kulüpten resmi bir açıklama yapılmadı. Biz de sosyal medyadan duyduğumuz Boupendza'nın testinin pozitif çıktığı ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Bununla ilgili kesin net bir cevap veremiyoruz. Çünkü şu ana kadar testi ile ilgili bize ulaşan bilgi yok. Hem oyuncumuz hem de Gabon Milli Takımı ile arkadaşlarımız görüşmelerini devam ettiriyor. Böyle bir şey olursa bizde Türkiye'de testini yaptırıp, sonucu açıklayacağız. Şu anda Aaron Boupendza'nın testi ile ilgili elimizde bilgi yok. Kulüpten bununla ilgili resmi açıklama yapılacaktır" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 12:50:31. #1.15#
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