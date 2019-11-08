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Rahmi Anıl Başaran'a milli davet

Balıkesirspor'un 19 yaşındaki forveti Rahmi Anıl Başaran U20 Milli Takımı'nın Fransa ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna dahil edildi.

08.11.2019 16:47 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:52
Rahmi Anıl Başaran'a milli davet

Balıkesirspor'un 19 yaşındaki forveti Rahmi Anıl Başaran U20 Milli Takımı'nın ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna dahil edildi.


U-20 Milli Takım'ın 15 Kasım 2019 tarihinde Fransa ile oynayacağı hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı. Kadroya Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran da davet edildi.


Bu sezon Balıkesirspor formasıyla 10 lig maçında da forma giyen Rahmi Anıl Başaran 4 gol kaydetti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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