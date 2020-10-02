Ragbi oyuncusu Sam Burgess'in, eski eşi Phoebe Hooke'ye hamileyken şiddet uyguladığı ortaya çıktı
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Ragbi oyuncusu Sam Burgess'in, eski eşi Phoebe Hooke'ye hamileyken şiddet uyguladığı ortaya çıktı

02.10.2020 15:31 | Son Güncelleme: 02.10.2020 15:50

İngiltere'nin en başarılı ragbi sporcularından biri olarak gösterilen Sam Burgess'in, eski eşi Phoebe Hooke'ye boşanmadan önce hamileyken fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Açılan dava sonrası mahkeme, gelecek ay konu ile ilgili kararını verecek.

31 yaşındaki İngiliz eski ragbi oyuncusu Sam Burgess'in, eski eşi Phoebe Hooke'ye evli oldukları dönemde hamileyken şiddet uyguladığı ve ağır hakaretlerde bulunduğu iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Avustralya'da yayın yapan bir gazete, şiddet iddiaları sonrası gizlice olay ile ilgili araştırmalara başladı. Elde edilen bilgilerde Sam'in, eşine hem fiziksel hem de duygusal şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Ayrıca Phoebe'nin babasının da kızına uygulanan şiddete şahit olduğu belirtildi.

Ragbi oyuncusu Sam Burgess'in, eski eşi Phoebe Hooke'ye hamileyken şiddet uyguladığı ortaya çıktı

BABASI, KIZINI KAYBETMEKTEN KORKTU

Phoebe'nin babası, gördüğü aşırı şiddet nedeniyle kızını kaybetmekten korktuğunu söylerken, olayın mahkemeye taşındığını ifade etti.

Sam Burgess ile Phoebe, yaşadıkları şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2018 yılında boşanmıştı. Şiddet iddiaları hakkında açılan dava sonrası mahkeme, gelecek ay kararını verecek.

Ragbi oyuncusu Sam Burgess'in, eski eşi Phoebe Hooke'ye hamileyken şiddet uyguladığı ortaya çıktı
Ragbi oyuncusu Sam Burgess'in, eski eşi Phoebe Hooke'ye hamileyken şiddet uyguladığı ortaya çıktı
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