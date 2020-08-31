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Raftingciler 6 ay sonra suya indi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 6 aydır suda antrenman yapamayan Dalaman Sarsala Gençlik ve Spor Kulübü Rafting Takımı, ilk çalışmasını Dalaman Çayı'nda gerçekleştirdi.

31.08.2020 15:35 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:44

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 6 aydır suda antrenman yapamayan Dalaman Sarsala Gençlik ve Spor Kulübü Rafting Takımı, ilk çalışmasını Dalaman Çayı'nda gerçekleştirdi.

Kovid-19 nedeniyle suda gerçekleştirilen antrenmanlara ara veren sporcular, çalışmalarına yeniden başladı. Salgın tedbirlerine uyan raftingciler, açık alanda yapılan iki çalışmada kondisyon ve dayanıklılık antrenmanlarına ağırlık verdi.

Rafting botlarına 4-5 kişilik gruplar halinde binen sporcular, Dalaman Çayı'nda kürek çekti.

Türkiye Rafting Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Ali Mürşit Yağmur, antrenmanın ardından sporculara baklava ikram ederek başarılar diledi.

Yağmur, AA muhabirine, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'ın gerek iklim koşulu gerekse Dalaman Çayı, Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü ile bölgenin su sporları merkezi olabileceğini söyledi.

Yaz sezonunda raftingin bölgede aktif olarak yapıldığını belirten Yağmur, "Bölgemize gelecek sporcular ve yakınları, tarihi ve doğal güzellikleri de görme imkanı buluyor." diye konuştu.

Salgının dünyada ve Türkiye'de büyük sıkıntılar yaşattığını vurgulayan Yağmur, buna rağmen Sarsala takımının çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.

Dalaman Sarsala Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Saniye Uyar Kırık ise salgın döneminde sporcularının evde bireysel çalıştığını söyledi.

Uzun bir aradan sonra suda çalışmalara başladıklarına işaret eden Kırık, "Kondisyon çalışmalarımıza ağırlık verdik. Bugün de suya indik. Çocuklar büyük bir özlem duydu. Büyük bir istekle bugün buradalar." ifadelerini kullandı.

Kırık, yapılması planlanan Türkiye Şampiyonası için hazırlıklara başladıklarını aktardı.

Milli sporcu Dursiye Gedikoğlu, uzun süre çalışmalarını evde sürdürdüklerini kaydetti.

Raftingin çok eğlenceli bir spor olduğunu anlatan Dursiye Gedikoğlu, bu yıl yapılacak şampiyonalarda en iyi dereceyi almak için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Raftingciler 6 ay sonra suya indi

Kaynak: AA

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