Rafael, Beşiktaş'la anlaştığı iddialarını yalanladı
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Rafael, Beşiktaş'la anlaştığı iddialarını yalanladı

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Lyon forması giyen Rafael ile anlaştığı iddia edilmişti. Tecrübeli oyuncu, bu iddiaları sosyal medyada yalanladı.

06.09.2020 19:12 | Son Güncelleme: 06.09.2020 20:08

Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrasında sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fransa basınından RMC Sport'un haberine göre; Lyon ile olan kontratının bitimine 1 yıl kalan Brezilyalı sağ bek Rafael, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Brezilyalı oyuncunun, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo'dan fikir aldığı belirtildi.

30 yaşındaki sağ bek, 2015 yılında İngiliz devi Manchester United'dan Lyon'a transfer olmuştu.

RAFAEL'DEN YANIT GECİKMEDİ

Yıldız oyuncu sosyal medya hesabından, "Bu bilgileri nereden alıyorlar merak ediyorum" şeklinde paylaşım yaparak iddiaları yalanladı.

Rafael, Beşiktaş'la anlaştığı iddialarını yalanladı
Rafael, Beşiktaş'la anlaştığı iddialarını yalanladı

Kaynak: Hürriyet

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