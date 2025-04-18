Sezon sonuna yaklaştıkça "Rafa Silva gidiyor mu?" tartışmaları iyice alevlendi. Beşiktaş'ın önemli isimlerinden olan Rafa Silva'nın başka kulüplerle temas kurduğu iddiaları dolaşıyor. Bu durum, "Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı?" sorusunun yanıtını daha da merak edilir hale getirdi. Peki, Rafa Silva gidiyor mu? Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı? İşte detaylar...

RAFA SILVA GİDİYOR MU?

Avrupa ve Arap kulüplerinin Rafa Silva'ya ilgisi olduğu iddia ediliyor. Gelen bilgilere göre birkaç kulüp, resmi teklif hazırlığında bulunuyor. Rafa Silva'nın Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı ise yapılacak görüşmelere bağlı olacak.

Rafa Silva

RAFA SILVA BEŞİKTAŞ'TAN AYRILACAK MI?

Beşiktaş yönetimi, Rafa Silva'nın ayrılığına sıcak bakmasa da cazip teklifler karşısında masaya oturabileceklerini belirtiyor. Rafa Silva'nın da kariyer planlamasında Avrupa'da veya farklı bir ligde oynamayı düşündüğü konuşuluyor.

Teknik heyet ise Rafa Silva'nın takımda kalmasını istiyor. Özellikle yeni sezon yapılanması için oyuncunun varlığı büyük önem taşıyor.

Rafa Silva

RAFA SILVA KİMDİR?

Rafa Silva, tam adıyla Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva, 17 Mayıs 1993 doğumlu bir Portekizli futbolcudur.

Profesyonel kariyerine Feirense'de başlayan Silva, 2013'te Braga'ya transfer oldu ve 2016'da Taça de Portugal'ı kazanarak 26 gol atarak 127 maçta forma giydi. O yıl 16,4 milyon € karşılığında Benfica'ya katıldı ve bu süre zarfında üç Primeira Liga şampiyonluğu ve bir kupa daha kazandı. Haziran 2024'te Beşiktaş JK'ya katıldı.