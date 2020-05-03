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Radamel Falcao'ya transfer çağrısı: "Kapımız açık"

Radamel Falcao'ya transfer çağrısı:
03.05.2020 18:58 | Son Güncelleme: 03.05.2020 18:58

Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Falcao konusunda, ilk kulübü River Plate'den açıklama geldi.

Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Falcao konusunda, ilk kulübü River Plate'den açıklama geldi.

Başkan Rodolfo D'Onofrio, "Size şunu dürüstçe söyleyebilirim ki Falcaoile hiç görüşmedik. Ancak burada her zaman hoş karşılanacağını biliyor. Bizim kapımız onlara her zaman açık. Oyuncu veya teknik ekipte görevli olarak buraya dönebilir" şeklinde konuştu

Bütün bunlar yaşanırken, "donbalon" sitesi, Falcao'nun yeniden River forması giyebileceğini iddia etti. Falcao'nun futbolu River Plate forması altında bırakmak istediği yazıldı.

FORMASI SATIŞA ÇIKMIŞTI

Bu arada, Kolombiya'daki koronavirüs salgınına karşı yapılan kampanyada Falcao'nun forması da satışa çıkarılmıştı. Forma satılırken, ne kadar ödendiği açıklanmadı. Ancak oldukça yüksek bir rakam karşılığında alıcı bulduğu öğrenildi.

Öte yandan Radamel Falcao, ülkesi Kolombiya'nın ünlü isimlerini koronavirüs salgınına karşı bağış toplamak için bir araya getirdi. Tecrübeli futbolcu, "Daha iyi bir Kolombiya için el ele vermeliyiz" mesajını paylaştı.(Sporx)

Kaynak: Hürriyet

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