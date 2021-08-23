Radamel Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılacağı iddiası
Galatasaray'ın 35 yaşındaki Kolombiyalı forveti Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron'ın "Bu hafta sonsuza kadar gidiyoruz. Her zaman Falcao'' notuyla paylaştığı fotoğraf sonrası, futbolcunun takımdan ayrılacağı iddia edildi. Radamel Falcao'nun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Ahmet Bulut ise Falcao'nun ayrılık iddialarını yalanladı.
Galatasaray'da bir türlü bekleneni veremeyen ve performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao'nun geleceği merak konusuyken, Kolombiyalı yıldızın eşi Lorelei Taron'dan flaş bir paylaşım geldi. Taron, Falcao'yla beraber fotoğrafını paylaşıp, "Bu hafta gidiyoruz. Sonsuza kadar birlikte..." yazdı.
"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"
Bu paylaşım ayrılık iddialarını güçlendirirken, Fanatik gazetesi hikayenin perde arkasına ulaştı. 35 yaşındaki golcünün Türkiye temsilcisi Ahmet Bulut, FANATİK'e yaptığı açıklamada, ayrılık iddialarının doğru olmadığını söyledi.