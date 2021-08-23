Radamel Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılacağı iddiası

Galatasaray'ın 35 yaşındaki Kolombiyalı forveti Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron'ın "Bu hafta sonsuza kadar gidiyoruz. Her zaman Falcao'' notuyla paylaştığı fotoğraf sonrası, futbolcunun takımdan ayrılacağı iddia edildi. Radamel Falcao'nun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Ahmet Bulut ise Falcao'nun ayrılık iddialarını yalanladı.